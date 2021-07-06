Москва, , 13:44 — REGNUM На данный момент Франция, Германия и США не отреагировали на предложение об участии во встрече с членами Контактной группы по урегулированию в Донбассе. Об этом 6 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока мы реакции этой не получили ни со стороны США, ни со стороны других членов нормандского формата о том, устраивает ли их в какой-то степени предложенный состав», — сказал он.

При этом накануне Луганская и Донецкая Народные Республики предложили провести встречу в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров при участии представителей республик Донбасса и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не исключает возможности участия США в процессе мирного урегулирования на Украине, однако в этом вопросе все зависит от подхода Вашингтона.