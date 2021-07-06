Москва, , 13:34 — REGNUM Россия готова предпринять дополнительные усилия в случае необходимости для урегулирования ситуации на таджикско-афганской границе. Об этом 6 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Северном Афганистане», — сказал замминистра. Он отметил, что на границе сохраняется напряженная ситуация, так как около 70% таджикско-афганской границы контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Руденко напомнил, что в Таджикистане находится 201-я российская военная бала. По его словам, база оснащена всем необходимым для помощи Таджикистану.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в телефонном разговоре президент России Владимир Путин обсудил с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном ситуацию на границе с Афганистаном.

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