Джакарта, , 13:31 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддерживает достигнутый Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) консенсус по урегулированию кризиса в Мьянме, сообщает Antara.

«В наших контактах с военным руководством Мьянмы мы поддерживаем позицию АСЕАН, которую, на наш взгляд, следует рассматривать как основу для разрешения кризиса и нормализации ситуации», — заявил глава МИД России.

Во время визита в Джакарту Сергей Лавров также проведет онлайн-переговоры с министрами иностранных дел стран АСЕАН.

Индонезия также попросила Россию поддержать реализацию достигнутого странами АСЕАН консенсуса по ситуации в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и России обсудили усилия по увеличению товарооборота до $5 млрд, а также ускорение переговоров о зоне свободной торговли Индонезия — ЕАЭС и сотрудничество в области инвестиций, образования и кибербезопасности.

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