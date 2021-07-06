Киев, , 13:33 — REGNUM Нынешний президент Украины Владимир Зеленский по факту полностью повторяет курс своего предшественника Петра Порошенко, заявил 6 июля политолог Михаил Погребинский, комментируя текущую ситуацию в стране.

Эксперт подчеркнул, что единственная разница в их курсе в том, что Порошенко все вопросы с Россией решал с помощью главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«По курсу у них разногласий нет, Зеленский в точности повторяет курс Порошенко. Только Порошенко пытался договариваться, решать вопросы через Медведчука, а этот не хочет договариваться, делает выговоры даже канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту США. И только в этом разница», — добавил Погребинский, которого цитирует «112».

Он также отметил, что в настоящий момент только «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) является реальной оппозицией на Украине.

«Другие фракции — «Европейская Солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — не оппозиция. Это конкуренты за место в здании администрации президента. У нас в стране только одна оппозиция — ОПЗЖ и сидящий под домашним арестом Виктор Медведчук. Порошенко — это «оппозиция» самому Зеленскому. Он хочет делать то же, что и Зеленский, только сам», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в мае правоохранительные органы обвинили Медведчука в государственной измене по нескольким эпизодам, после чего суд принял решение о домашнем аресте для политика до 10 июля. В генеральной прокуратуре уже заявили, что будут просить о продлении срока домашнего ареста.