Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону Захар Музыченко назначен генеральным директором муниципального унитарного предприятия МТК «Ростовпассажиртранс», сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

До утверждения в должности Захар Мызыченко исполнял обязанности руководителя транспортного МУПа.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года руководящую должность по собственному желанию покинул Андрей Быков. Он проработал на этом посту чуть менее двух лет.

В составе «Ростовпассажиртранса» находятся три филиала, которые обслуживают пассажиров на 23 автобусных маршрутах. Автопарк насчитывает 296 единиц транспорта.

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