Пекин, , 13:26 — REGNUM Отказ Вашингтона предоставить визы китайским студентам вызывает глубокую озабоченность у властей Китая. Об этом в ходе регулярного брифинга 6 июля заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат указал на то, что «гуманитарные обмены являются одной из основ китайско-американских связей», «они способствуют углублению взаимопонимания между народами двух стран, а также придают важный смысл» развитию отношений между США и Китаем. По словам Лицзяня, сохранение визовых ограничений в отношении китайских студентов является «вредным пережитком», который нынешние власти унаследовали от администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

«Китай настойчиво призывает американскую сторону исправить свои ошибки, заново рассмотреть заявления на визу от желающих обучаться в США китайских студентов, прекратить использовать различные предлоги для введения необоснованных ограничений в отношении учащихся из КНР и оказания давления на них», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, источники китайской газеты China Daily заявили, что власти США отказали в предоставлении виз более 500 китайским студентам, которые ранее получили предложения продолжить обучение в аспирантуре в американских вузах. Некоторые из них подписали письмо, в котором призывают правительство США решить проблему дискриминации и давления на китайских студентов.