Кострома, 6 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Санитарка, ударившая пожилую пациентку городской больницы Костромы за жалобы, уволена из медучреждения. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает «Logos44».

Фрагмент видео с избиением пациентки в Костроме

Напомним, избиение женщины в травматологическом отделении больницы в ночь с 1 на 2 июля было заснято на видео другим пациентом. На кадрах видно, как сотрудница медучреждения подходит к кровати с пожилой женщиной и несколько раз бьёт её по лицу со словами «заколебала уже всех и вся». По словам автора видео, пожилая женщина часто кричала от боли и звала медперсонал на помощь. Это и спровоцировало агрессию со стороны санитарки.

Проверки по факту инцидента проводят Следственный комитет и МВД. По словам главного врача больницы Евгения Нечаева, пациентке и её родственникам принесены извинения. Руководство отделения травмы получило дисциплинарное взыскание.