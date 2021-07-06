Минск, , 13:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение правительству и Национальному банку республики проанализировать работу иностранных компаний, которые ведут свой бизнес в стране. Он заявил об этом 6 июля во время совещания о противодействии санкционным мерам, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

«Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас — милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что Белоруссия всегда ответственным образом относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой и международной организованной преступностью.

«Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране и финансово возможно», — уточнил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики не позволят превратить ее в «отстойник» нелегальных мигрантов, которые стремятся в Евросоюз.