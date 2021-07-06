6 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили встревоженность украинской стороны в связи с тем, что Россия принимает в свое гражданство жителей республик Донбасса.

Оксана Переможенко, , 13:58 — REGNUM Российская Федерация продолжает принимать в свое гражданство жителей республик Донбасса. Это якобы демонстрирует, что Россия «является стороной конфликта» и «не выполняет никакие договоренности». Об этом 5 июля в эфире телеканала «НАШ» заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия продолжает выдавать свои паспорта. Где-то миллион россиян будет до октября. Это еще один повод для санкций, для того, чтобы сказать, что Российская Федерация «является стороной конфликта» и она «не выполняет никакие договоренности». Россия подписала или способствовала подписанию многих документов и «не выполняет ни один». Ну вот что делать, когда мяч на стороне поля России, Украина выполнила все договоренности, международное общество, в том числе спонсоры процесса, признают, что все выполнено, а Россия «не выполняет» и еще вдобавок выдает паспорта. Россия «расписывается» в том, что она «не хочет выполнять эти договоренности», — сказал он, добавив, что Киев собирается противодействовать выдаче паспортов посредством санкций против России через «систему международных органов».

По мнению Арестовича, Российская Федерация якобы «нарушает» базовые принципы, имеющиеся в договоренностях.

«Там есть очень важный пункт, что стороны обязуются не совершать действий, которые разрушают процесс, но выдача паспортов — это такое действие, или санкции, которые они ввели против членов нашей делегации» , — добавил он.

Заявление украинского представителя в ТКГ обсудили на странице канала «НАШ» в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что в заявлении Арестовича прослеживаются двойные стандарты. Если России якобы нельзя принимать в гражданство жителей Донбасса, то граждан Украины можно принимать в свое гражданство таким государствам, как Румыния, Венгрия и Польша.

Алексей Арестович Facebook.com/alexey.arestovich

«Мальчик, ты бы озаботился картами поляков, паспортами Румынии, Словакии и Венгрии», — написал Sergo B.

«Коллективные арестовичи очень этому способствуют», — пишет Ангелина Б.

«Хочется спросить, жители Донбасса добровольно получают паспорт России или их принуждают к этому? Если добровольно, то тогда надо думать правительству Украины, что они делают не так», — отметила Таня П.

«К Польше, Венгрии, Румынии, Турции и другим государствам, которые выдали гражданам Украины свои паспорта, есть вопросы?» — поинтересовалась Nadejda T.

«Сами виноваты с вашими стенами, людьми второго сорта и блокадами», — отреагировал Павел К.

«Там давно нет граждан Украины. Армия стреляет в свой народ один раз», — отметил Vasilii M.

«Каждое государство имеет право выдавать свои паспорта тем, кто захочет принять его гражданство. Какие ещё санкции? Так можно против любой страны санкции вводить. Запрета, установленного ООН, на выдачу паспортов нет», — добавил Сергей Я.

Российский паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Надо полагать, скоро киевские власти категорически «откажут агрессору» в продлении услуг по транзиту российского газа через территорию Украины. «Врежут» Кремлю прям по болевой точке», — с сарказмом отметил Ivan L.

«Ох, придёт зима — попросите газу», — пишет один из комментирующих.

«Зубами скрежещете, но Донбасс — это не территория Украины, вы её потеряли, не надо было бежать голыми в Европу и предавать свой русский язык. Вы везде предатели, и не думайте, что вам переворот 2014 года сойдёт просто так, вы ответите за всё», — написала Любовь Константиновна.

«А что будет, если Газпром до 2024 года будет платить «Нафтогазу» за транзит, но не будет прокачивать газ? Газпром же компенсирует все свои потери за счёт транзита через СП-2. Это будет писец? Труба пустая? Уголь в Донбассе? Надо купить буржуйку», — добавил Андрей Т.

«Если бы дончане сами не хотели получить другое гражданство, не было бы такой активной паспортизации [со стороны] России, не было бы таких очередей на много месяцев вперед. И это очень плохо, по мнению Украины. А вот такая же активная паспортизация [со стороны] Румынии, Польши и Венгрии — это прекрасно. Какое фарисейство!..» — отреагировала Светлана К.

Митинг в Донецке © ИА Красная Весна

«А что вы будете делать с другими странами, что выдают паспорт? Или это другое? Только российский [паспорт] краснее красного и режет глаз», — добавила Galini K.

«Ржу, не могу от этих идиотов. О чем они блеют? К концу года в ДНР станет миллион жителей РФ. Все вузы получили российскую аккредитацию, школы перешли на российскую программу образования. На Донбассе все российское. Украиной здесь уже давно не пахнет, народ сказал: «Остаточнэ прощавай» (окончательное прощай, фраза, которую часто повторял в адрес России Петр Порошенко, будучи президентом. — О. П.)», — подытожил Вован Донецкий.

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