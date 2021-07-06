Ярославль, , 13:20 — REGNUM 4 июля на федеральном съезде сторонники партии «Новые люди» определились с кандидатами в депутаты Государственной Думы нового созыва.

Новые люди ничего не боятся, очень быстро всему учатся! Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идет к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Они — очень профессиональные люди. Они не только что-то уже сделали для себя и своей семьи, но и продолжают стараться для регионов, в которых живут, — заявил на съезде лидер партии Алексей Нечаев.

Он возглавил общефедеральную часть списка. Второе место в нем заняла советник председателя партии, народный мэр Якутстка Сардана Авксентева.

Мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной и уважительной по отношению к своему народу. Наши же чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминаторы дорогих автомобилей, — считает она.

Ярославская область вошла в территориальную группу № 18 вместе с Костромской и Вологодской. Список поведет руководитель ярославского отделения партии «Новые люди» Эдуард Коробейников.

Это три региона, так или иначе связанных с главной водной артерией России — Волгой. Честно признаюсь, что и политикой я заинтересовался во время протестов против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище. Проект, который мог нанести непоправимый ущерб всем жителям Верхней Волги, совместными усилиями удалось отменить. Это яркий пример диалога общества и власти, но такой диалог должен быть во всех сферах нашей жизни, — заявил кандидат на съезде.

В одномандатных округах Новые люди тоже представлены. В 194-м выдвинут заместитель Коробейникова Владислав Мирошниченко, в 195-м — его коллега Владимир Карпов.

Ярославль — один из регионов, где рейтинг «Единой России» если не минимальный по стране, то один из самых невысоких. От эсеров, как мне кажется, сейчас будет дрейфовать электорат, который считает себя социал-демократическим, то есть люди, которые в первую очередь хотят нормализации внутренней повестки. Возможен переток и традиционно коммунистического избирателя — россиян, готовых идти куда-то под флагом Сталина, становится все меньше и меньше. Привлечь этих людей на свою сторону — задача вполне реальная, и если у команды Алексея Нечаева это получится, они могут рассчитывать на неплохой результат, — полагает наблюдавший за съездом политолог Илья Гращенков.