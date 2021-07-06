Ярославль, 6 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Ярославле стоки канализации поступают без очистки в Пятовский ручей, который является притоком Волги второго порядка (ручей впадает в Которосль, которая впадает в Волгу). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Росприроднадзора.

Rpn.gov.ru Коллектор

Сотрудники Верхне-Волжского управления Росприроднадзора выявили факт загрязнения воды и почвы при сбросе сточных вод из подземного коллектора в посёлке Кармановский.

«28 мая 2021 года инспекторы управления, проверяя обращения жителей пос. Кармановский, обнаружили бетонный слив. Из него происходил сброс сточных вод канализации в протекающий рядом ручей. Специалисты управления Росприроднадзора провели отбор проб почвы вокруг ручья. По результатам лабораторных анализов, выполненных Ярославским филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», получены подтверждения о сбросе хозяйственно-фекальных вод из обнаруженного ливневого коллектора: превышения составили по нитрат-иону — в 18−21 раз, фосфат-иону — в 7−8 раз, азоту аммония — в 37−45 раз, хлорид-иона — в 6 раз, сульфат — иона — в 6 раз», — сообщает официальный сайт Росприроднадзора.

По данным ведомства, только ущерб почве составил 864 тысяч рублей.

«Обследованный участок коллектора подтверждает наличие незаконной врезки, ведется работа по установлению абонента, сбрасывающего сточные воды канализации в указанном месте», — сообщили в Росприроднадзоре.

Материалы дела направлены в полицию для поисков виновного лица и возбуждения уголовного дела.