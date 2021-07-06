Бишкек, , 13:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту послу Турции Садыру Догану в связи с похищением киргизского гражданина Орхана Инанды, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

В министерстве заявили о недопустимости подобных действий, нарушающих принципы и нормы международного права. В МИД добавили, что похищение человека противоречит Всеобщей декларации прав человек и Международному пакету о гражданских и политических правах.

Напомним, 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие спецслужбы схватили главу образовательных учреждений «Сапат» Орхан Инанды и доставили его в Турцию. Гражданин Киргизии Инанды пропал утром 1 июня.