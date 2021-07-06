Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В предстоящие три дня, с 7 по 9 июля, жителей Санкт-Петербурга вновь ожидает аномальная жара. Температура воздуха поднимется до +32 градусов, предупреждает 6 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Литейный мост

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 7 по 9 июля в Петербурге будет стоять аномально жаркая погода. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы для этих дней составит 7−10 градусов.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +30…+32 градуса. Напомним, такую же максимальную температуру обещают и сегодня, во вторник, 6 июля.