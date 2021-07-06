Томск, , 13:06 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 июля в ходе рабочей поездки в Томскую область посетил Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ). Знакомство с вузом председатель правительства РФ начал с музея книги Научной библиотеки ТГУ, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Фонды библиотеки хранят коллекции книг и рукописей об эпохе покорения Сибири в XVII веке. В экспозиции представлены документы XVII—XVIII веков.

Мишустину продемонстрировали интерфейс платформы «PRO Сибирь», познакомили с деятельностью Научной библиотеки по оцифровке сибирских собраний.

По окончании посещения музея Михаил Мишустин оставил запись в книге почетных гостей ТГУ.

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»Спасибо всем, кто бережно собирает и сохраняет уникальную историю России. Здесь можно познакомиться с редкими экземплярами разных эпох и веков. Удачи в продолжении этого замечательного проекта. Процветания России!» — подчеркнул Мишустин.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин 6 июля находится с рабочей поездкой в Томской области. В рамках работы в регионе он посетил томскую особую экономическую зону, осмотрел строящийся корпус Светленского лицея и побывал в ТГУ.

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