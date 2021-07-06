Москва, , 13:31 — REGNUM Россия допускает диалог с США по своим новейшим системам вооружений, но он должен включать обсуждение американского гиперзвукового оружия и космических систем, а также размещения ракет средней и меньшей дальности. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

Он отметил, что в Москве рассчитывают до конца июля провести установочный раунд диалога по этим темам. Механизм с упорядоченной схемой ведения дел по стратегической стабильности с США отсутствует, но российская сторона рассчитывает на проведение межведомственного диалога на разных уровнях.

После определения различий и возможных точек соприкосновения, пояснил Рябков, можно поднять вопрос об организации официальных переговоров.

Россия может обсуждать свои новейшие вооружения в рамках диалога по будущему «уравнению безопасности», но тогда Москва поставит вопросы о целой серии беспокоящих её американских систем.

По словам Рябкова, это «перспективы появления американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в АТР, это и космос, это и американский гиперзвук, это и американские системы в обычном оснащении» для решения стратегических задач, и другие аспекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о консультациях по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями.

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