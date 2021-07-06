Уфа, , 13:09 — REGNUM Навести порядок с нелегальными перевозчиками поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 6 июля он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве в ходе обсуждения причин смертельной аварии в Кушнаренковском районе.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Булушева, в настоящий момент в республике по факту смертельного ДТП ведется следствие.

«По предварительной информации можно сделать вывод, что это был частный извоз. Это было очередное нелегальное такси, потому что все погибшие были из Дюртюлинского района. Машина была полная, перегруженная. Возможно, это было одной из косвенных причин того, что произошло. Водитель среагировал на движение тягача, у которого лопнуло колесо. Дальше, в попытке уйти от столкновения выехал на встречную полосу, столкнулся с «Нивой». После у него загорелось газовое оборудование», — сообщил Булушев.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил навести порядок с нелегальными перевозчиками, организовать проверки на автодорогах.

«Мне эта история с «Ларгусами», которые «летают», не нравится. Это уже вторая за год тяжелая авария, в первой погибли три человека. Мы когда это остановим? Понятно, что они занимают сейчас ту нишу, которую мы пока эффективно не можем предоставить через «Башавтотранс» и других перевозчиков. Тем не менее с ними надо работать: останавливать, смотреть, проверять. Да, будем создавать для них неудобства, потому что, по сути, они убивают людей», — заявил глава республики.

Ранее сообщалось о том, что 2 июля в Башкирии в ДТП погибли шесть человек. По предварительной информации, в Кушнаренковском районе на 1284 км автотрассы М7 «Волга» столкнулись два грузовика «Skania» и «Мерседес», а также автомобили «Лада Ларгус» и «Нива». После ДТП произошло возгорание автомобиля «Лада Ларгус». В этом ДТП получили не совместимые с жизнью травмы пассажиры автомашины «Лада Ларгус», пять женщин и один мужчина. Водитель этого автомобиля получил травмы. В больницу также были доставлены водитель и пассажирки «Нивы».