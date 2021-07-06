Варшава, , 13:00 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 6 июня направился в Вильнюс, где проведет переговоры с главами дипломатий Литвы и Украины. Об этом сообщает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

В рамках двухдневного визита Збигнев Рау обсудит с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой вопрос трехстороннего сотрудничества в экономической, военной и политической сферах.

Также дипломаты затронут вопрос «противодействия российской агрессии», ситуацию в Белоруссии и последствия пандемии коронавируса.

На следующий день польский министр примет участие в церемонии памяти польских «январских повстанцев» на Лукишской площади в Вильнюсе.