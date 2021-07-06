Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен примет участие в переговорах по Сирии, которые состоятся в Нур-Султане 7−8 июля. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

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«Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Педерсен подтвердил свое участие в предстоящей встрече», — подчеркнули в беседе с РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

Ожидается, что мероприятие пройдёт в традиционном офлайн-формате с соблюдением карантинных мер.

«Вместе с тем, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в городе Нур-Султан, количество участников встречи будет ограничено», — заявили в МИД республики.

По данным министерства, на предстоящей международной встрече по Сирии делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев, Турции — генеральный директор двусторонних политических отношений МИД Турции Сельчук Унал.

Иранскую делегацию возглавит старший советник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи, делегацию Сирии — заместитель министра иностранных дел САР Айман Сусан, сирийской оппозиции — Ахмед аль-Тома.

Добавим, что делегации сирийской оппозиции и Турции уже прибыли в казахстанскую столицу для участия в 16-й международной встрече высокого уровня по Сирии в астанинском формате.