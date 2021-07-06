Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Более 500 выпускников школ Санкт-Петербурга по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ) получили 100 баллов, при этом 32 из них — сразу по двум предметам, а два выпускника набрали 300 баллов сразу по трем предметам, сообщила 6 июля председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Школа Петербурга

По словам главы комитета, средний балл ЕГЭ в Санкт-Петербурге оказался выше общероссийского, а по отдельным предметам — химии (58,4, в 2020 году — 55,1), физике (59,3, в 2020 году — 57,6) и математике профильного уровня (56,6, в 2020 году — 56,2) — он существенно выше, чем в прошлом году. При этом лучше всего петербургские выпускники сдали русский язык — 40% участников самого массового экзамена набрали не ниже 80 баллов, 255 человек получили максимальную оценку. Сложнее всего оказался ЕГЭ по биологии: 80 баллов и выше по этому предмету получили всего 5% участников экзамена.

Высокобалльные результаты (80 и выше) получили 23 938 выпускников, то есть каждая четвертая экзаменационная работа. В этом году 100 баллов по одному предмету получили 523 участника. Кроме того, 100 баллов по двум предметам — 32 участника, а 300 баллов на трех экзаменах — два выпускника: Полина Ефимова — лицей №470 Калининского района (100 баллов по русскому языку, химии и математике профильного уровня) и ОлегХайкин — лицей №344 Невского района (физика, математика профильного уровня, информатика).

«Порядка 1200 человек могли бы пополнить ряды стобалльников, но не добрали до «сотки» от одного до трех баллов», — заметила Путиловская.

Помимо этого, в 2021 году в Петербурге вновь есть стобалльник по английскому языку (Анастасия Маклакова, гимназия № 209 Центрального района).

Самый «молодой», с точки зрения истории ЕГЭ, — экзамен по китайскому языку. Впервые его сдавали в 2018—2019 учебном году.

«Выбирают китайский не так много участников государственной итоговой аттестации. Но в то же время в этом году он оказался популярнее испанского. На ЕГЭ по китайскому зарегистрировался 31 человек, по испанскому — 20. Два года назад один из выпускников получил 98 баллов на ЕГЭ по китайскому. В этот раз до «сотки» двум выпускникам из Василеостровского и Выборгского районов не хватило всего одного балла», — сказала Наталия Путиловская.

В 2021 году наградой правительства Санкт-Петербурга — почетным знаком «За особые успехи в обучении» — будут награждены 547 выпускников общеобразовательных учреждений, медалью «За особые успехи в учении» — 2782 выпускника общеобразовательных учреждений, что на четверть больше, чем в прошлом году. Еще 297 выпускников получат медаль «За особые успехи в учении», и почетный знак «За особые успехи в обучении». Таким образом, общее число награждаемых выпускников — 3032 человека.