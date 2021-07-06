Киев, , 12:53 — REGNUM В случае внеочередных выборов в Верховную раду Украины, в парламент страны могли бы пройти четыре политсилы. Об этом сообщила социологическая группа «Рейтинг», опубликовавшая 6 июля отчёт о проведённом исследовании.

Согласно документу, за «Слугу народа» готовы проголосовать 24,9% опрошенных, которые согласились участвовать в выборах и определились с кандидатом. Далее идут «Европейская солидарность», которую могут поддержать 13,5% опрошенных, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 12,8% и «Батькивщина» — 12,3%.

Опрос проводился с 30 июня по 3 июля. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) опубликовала свой отчёт, в котором сообщила о семи партиях, потенциально способных попасть в Раду, а также о росте рейтинга «Батькивщины», который может быть связан с позицией политсилы по вопросу открытия рынка земли.

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