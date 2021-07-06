Афины , , 12:51 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Греции, провёл 5 июля встречу с соотечественниками и представителями южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в ходе встречи, состоявшейся в центре Афин, представитель Южной Кореи выслушал проблемы предпринимателей, а также узнал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться гражданам Южной Кореи, проживающим в Греции.

Ранее в тот же день представитель Южной Кореи посетил Памятник Неизвестному солдату и Мемориал ветеранов Корейской войны.

Известно, что 6 июля Пак Бён Сок встретится с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и спикером парламента Греции Константиносом Тасуласом, с которыми обсудит пути расширения сотрудничества в различных областях, включая судостроение.