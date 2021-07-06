Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш 5 июля произнесла свою речь в рамках недели Almedalen, когда политики обращаются к избирателям Швеции со своим видением будущего страны. Однако вскоре критики отметили, что речь Буш довольно сильно напоминает речь вице-президента США Камалы Харрис от октября 2020 года. Об этом 6 июля сообщила шведская газета Expressen.

Поводом к подозрению в плагиате стала фраза Харрис «они идут за тобой», которую спичрайтер Буш, вероятно, немного изменил. Сама парламентарий символически повторила фразу «они идут именно за тобой» три раза.

«Христианские демократы» заимствования из речи американского вице-президента отрицают.

«Понятно, что, когда вы на них смотрите, конечно, можно заметить сходство. Но мы категорически отвергаем факт заимствования» — заявил пресс-секретарь Буш Хенрик Перссон.