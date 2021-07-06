Минск, , 12:34 — REGNUM В ходе состоявшегося 6 июля совещания о противодействии международным санкциям Александр Лукашенко заявил, что «мы стоять на коленях не будем, да и причин для этого и даже повода нет». Он также обвинил Запад в тотальном разрушении производства на Украине, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Критикуя применение к официальному Минску западных санкций, Лукашенко сказал: «Видите ли, здесь «диктатура». Все эти «перемены» задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей — украинцев. Уничтожили на Украине все производство, даже сельскохозяйственное. Там ведь «золотые» земли на Украине — все сравняли с этой землей, уничтожили. То же хотят и у нас. Им не нужна конкуренция. Это одна из причин наката на Белоруссию. И все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти политические деятели».

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко заявил, что «сегодня западные политики с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Белоруссии, а из страны сделать сырьевой придаток Европы».

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«Но они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель — лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер», — заявил Лукашенко.