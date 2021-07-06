Томск, , 12:34 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин, находящийся с рабочей поездкой в Томске, 6 июля осмотрел строящийся на томском левобережье лицей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Новое здание Светленского лицея готовят к сдаче в микрорайоне Северный Парк на левом берегу Томи. В обладминистрации напомнили, что губернаторский Светленский лицей открыли в 1995 году в посёлке Светлом. Обучение в лицее проходит по методике эмоционального образования, разработанной директором учреждения, народным учителем России Александром Сайбединовым. В лицее учатся 400 детей из Томской области и других регионов страны.

Все эти годы образовательное учреждение располагалось в маленьком помещении бывшего детсада. К 25-летию лицея было решено построить новое здание.

Строительство стоимостью 1,4 млрд рублей (в том числе 600 млн рублей — из федерального бюджета) идёт в рамках нацпроекта «Образование». Вместе с лицеем здесь появится интернат на 50 мест. Новое здание на 1100 мест планируют открыть уже в 2021 году.

Мишустин оценил спортзал строящегося лицея. «Я, честно говоря, в первый раз вижу такой красивый спортзал. Аккуратно, продуманно, чисто всё», — отметил он.

Председатель правительства России спросил у губернатора Томской области Сергея Жвачкина, действительно ли реально открыть лицей 1 сентября. Глава региона ответил утвердительно. Он подчеркнул, что на здание уже получен акт ввода в эксплуатацию. На учёбу уже записано 800 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин 6 июля находится с рабочей поездкой в Томске. Ранее он посетил томскую особую экономическую зону.

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