Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Снижение показателей рождаемости в Петербурге, отмеченное в 2020 и начале 2021 года, тесно связано с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Это привело к сокращению численности постоянного населения Северной столицы, несмотря на социальную поддержку семей с детьми. Такое мнение высказала профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, доктор социологических наук Альбина Бесчасная.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы в масках выходят из метро

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Петростата, за январь-апрель 2021 года в Петербурге родилось 16 787 человек, это на 5% меньше, чем за те же месяцы 2020 года, в расчете на 1000 человек населения. Естественная убыль населения Петербурга за тот же срок возросла в 3,6 раза, главным образом, за счет смертности, увеличившейся почти на 32%.

Профессор Бесчасная напомнила, что в 2020 году государство предприняло новые меры по стимулированию рождаемости в России и социальной поддержке семей с детьми, и в целом по стране это принесло определенные успехи.

«По сравнению с декабрём предыдущего года в 2020-м количество новорождённых увеличилось сразу на 9%. Положительная динамика также наблюдалась весной 2021-го. Тогда число родившихся возросло до 15,5%», — отметила социолог.

В то же время, по словам Альбины Бесчасной, эта положительная тенденция не затронула крупнейшие города страны. «Повышение рождаемости было зафиксировано лишь в 12 российских регионах. Максимальное же снижение таких показателей сохранилось в Москве и Петербурге», — констатировала специалист.

Она обратила внимание на снижение численности населения Петербурга за 2020 год, продолжившееся в 2021 году.

«Поскольку число жителей Петербурга традиционно восполнялось за счёт иногородних, то невольно встаёт вопрос о факторах, которые нивелируют желание молодых горожан обзаводиться детьми. Возникает необходимость в анализе и изучении обстоятельств, влияющих на характер и формирование репродуктивных установок и мотивов молодежи», — отметила Альбина Бесчасная.

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Напомним, за январь-апрель 2021 года смертность в Петербурге превысила рождаемость в 1,6 раза, в то время как в январе-апреле 2020 года такое превышение составляло 1,2 раза.