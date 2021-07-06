Минск, , 12:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики не позволят превратить ее в «отстойник» нелегальных мигрантов, которые стремятся в Евросоюз. Он рассказал об этом 6 июля в ходе совещания о противодействии санкционным мерам, его слова приводит агентство БелТА.

Как отметил белорусский лидер, власти страны занимались и продолжат заниматься основными вызовами на границе.

«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что в Белоруссии никогда не будут никого держать, так как мигранты идут не в республику, а в «просвещенную, теплую, уютную Европу», куда их в первую очередь позвали из-за нехватки рабочих рук.

«А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы», — уточнил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что использование санкционных мер для оказания давления на суверенное государство является беззаконием и шантажом в международном масштабе.