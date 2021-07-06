Москва, , 12:42 — REGNUM Провокация с эсминцем Defender в Чёрном море — это попытка США и Великобритании вскрыть российскую систему береговой обороны. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, вопрос заключается не в том, какие американские корабли и самолёты взаимодействовали с британским эсминцем, а в том, что на какие действия решились Лондон и Вашингтон. США и Британия прекрасно осознавали глубину последствий и остроту подобного рода действий.

Тем не менее, понимая характер того, как отреагирует Россия, власти этих стран решили протестировать готовность РФ отвечать силовыми методами. Они «пошли на попытки вскрыть нашу систему береговой обороны, контроля за акваторией — всё это тоже нам понятно», подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что заход британского эсминца Defender в российскую часть Чёрного моря неподалёку от Крыма был комплексной провокацией Британии и США.

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