Ярославль, 6 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается рост числа выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус

По данным 6 июля за сутки коронавирус выявлен у 161 жителя региона. Это максимальное число заражений за лето 2021 года и в два раза больше, чем месяц назад. Так 8 июня 2021 года было выявлено лишь 78 новых случаев.

Также за последние сутки выздоровели 66 человек, 5 человек скончались.

Всего с начала периода в Ярославской области выявлено 44 тысячи 749 случаев заболевания, 41 тысяч 345 человек выздоровели, 733 умерли от коронавируса.