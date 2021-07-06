Москва, , 12:26 — REGNUM Американцы к «нормальности» во внешней политике не перейдут, и никакие уговоры тут не помогут, вся надежда на то, что Москва, как пообещал Сергей Лавров, на недружественные действия будет отвечать «жёстко и решительно», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 июля.

Как сообщалось ранее, в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka министр иностранных дел России заявил, что попытки властей США вести диалог с Россией с позиции силы обречены на провал.

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« Понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, американцы, конечно, должны, но вот всё никак не понимают. Если, как считает Сергей Лавров, в ходе недавней российско-американской встречи в Женеве «был всё-таки сделан шаг вперёд к восстановлению нормальности между Россией и США», это хорошо. Но лично я пока этого на практике не вижу. Наоборот, как отмечают и сам Лавров, и его заместитель Рябков, из Вашингтона продолжают звучать «нотации» и угрозы новых санкций. Усиливается и военное давление на нашу страну как на западе, так и с восточного направления.

Надо сказать, что тезис об отсутствии нормальности во внешней политике США касается не только России, хотя России в большей степени, чем, скажем, Китая или собственных союзников США по НАТО.

Думаю, что сами американцы к нормальности во внешней политике не перейдут и никакие уговоры тут не помогут. Вся надежда на то, что, как пообещал наш министр иностранных дел, на недружественные действия Москва будет отвечать «жёстко и решительно».