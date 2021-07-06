Киев, , 12:27 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 29% тех, кто готов участвовать в гипотетических президентских выборах и определился с кандидатом. Об этом сообщила социологическая группа «Рейтинг», опубликовавшая 6 июля отчёт о проведённом исследовании.

После Зеленского идёт экс-президент Украины Пётр Порошенко с 12,5% и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 12,5%. Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддерживает 11,3% опрошенных.

Во втором туре гипотетических выборов Зеленский побеждает любого соперника: 65% против 35% в паре Зеленский — Порошенко, 61% против 39% в паре Зеленский — Тимошенко и 66% против 34% в паре Зеленский — Бойко.

Опрос проводился с 30 июня по 3 июля. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Ранее пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) сообщила, что 52,7% жителей Украины не одобряют действия Зеленского.

Читайте также: 52,7% жителей Украины не одобряют действия Зеленского — опрос