Стокгольм, , 12:42 — REGNUM Все указывает на то, что лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен будет переизбран на пост премьер-министра Швеции 7 июля. Но он возглавит слабое правительство с шаткой правительственной базой поддержки. Таким образом, путь до следующих парламентских выборов может оказаться непростым, и вероятность нового правительственного кризиса этой осенью высока. Об этом в своей аналитической статье написал обозреватель внутренней политики телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Однако, прежде чем Стефан Лёвен сможет открыть шампанское и отпраздновать свое возвращение, остаются некоторые неясности. Например, независимый депутат Амине Какабаве еще не объявила, как она будет голосовать. Учитывая чрезвычайно равное распределение голосов в Риксдаге, она может решить исход голосования», — написал Кнутсон.

«Но даже если Лёвен и будет избран премьер-министром в среду (7 июля — прим. ИА REGNUM), его проблемы никуда не исчезнут. Даже наоборот — трудно себе представить, что какой-либо другой премьер-министр за последние десятилетия имел столь же шаткую и разрозненную правительственную базу поддержки. Стратегия Лёвена очевидна: оставшуюся часть срока своих полномочий можно прожить с шатким парламентским большинством», — написал Кнутсон.

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