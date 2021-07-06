Стокгольм, , 12:29 — REGNUM В настоящее время Северный совет, объединяющий Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию и Исландию, рассматривает возможность создания компании по производству вакцин на случай возникновения новых пандемий в будущем. Об этом 6 июля сообщило издание Svenska Yle.

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Отмечается, что кампания по производству вакцин будет государственной.

«Системы и общества в странах Северной Европы настолько похожи, что, безусловно, есть все условия для такой идеи», — заявила в интервью изданию глава министерства занятости и экономики Финляндии Антти Неймала.

Реализация совместных инициатив для стран Северной Европы не нова. Например, финские и шведские исследователи уже совместно работают над разработкой вакцины против диабета 1 типа.