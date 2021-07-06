«Ласточка» из Петербурга в Великий Новгород пойдёт почти на час быстрее
Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. С 10 июля 2021 года время в пути поезда №7005 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Великий Новгород сократится сразу на 55 минут и составит 2 часа 38 минут. Об этом приятном для пассажиров событии 6 июля сообщили в пресс-службе Северо-западной пригородной пассажирской компании.
В связи с этим с 10 июля по субботам и воскресеньям отправление поезда № 7005 «Ласточка» Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Великий Новгород будет происходить в 11:14, от станций Сортировочная
«Далее поезд следует действующим расписанием. Прибытие в Великий Новгород в 13:52», — уточнили в СЗППК.