Таллин, , 12:16 — REGNUM Решить проблему массовой нелегальной миграции на границе с Белоруссией Литве реально может помочь только прямой диалог с белорусским президентом Александром Лукашенко, а не десяток эстонских полицейских. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на мнение директора Института внутренней безопасности Академии гособороны Эстонии Эркки Коорта.

По словам Коорта, поток нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии в Литву стал своеобразным ответом официального Минска на активные попытки вмешательства литовцев во внутренние дела этой республики путем поддержки оппозиции.

«Это один из способов невоенными средствами причинить ущерб другой стране», — так оценил он действия властей Белоруссии.

Коорт напомнил, как финские власти некогда решили аналогичный вопрос с массовой нелегальной миграцией с российской стороны. «Встречи на уровне руководства погранслужб и министров внутренних дел были безрезультатными, помогла лишь встреча президентов России и Финляндии», — рассказал он.

Однако, добавил он, проблема состоит в том, что Литва не хочет говорить с Лукашенко, которого не признает президентом Белоруссии. В Литву направлены пятеро сотрудников Департамента полиции и погранохраны Эстонии. Предполагается, что они помогут литовцам в осмотре местности дронами, охране объектов и мониторинге ситуации на границе с Белоруссией.