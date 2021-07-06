Москва, , 12:18 — REGNUM Россия не позволит Соединенным Штатам девальвировать свой стратегический потенциал. Об этом 6 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«США на протяжении уже достаточно длительного времени отрицают взаимосвязь стратегических наступательных, стратегических оборонительных вооружений, вышли из Договора по противоракетной обороне (ПРО) и уверовали в то, что они способны гарантированно обеспечить собственную безопасность, создавая глобальную систему противоракетной обороны», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ пояснил, что это позволяет Вашингтону иметь собственные стратегические силы и в тоже время защититься, и таким образом девальвировать стратегические потенциалы других стран.

«Но мы этого им не позволим и не позволили уже в том числе через создание подобных систем», — подчеркнул Рябков.

При этом он указал, что в Москве рассчитывают на то, что США не подвергнут фундаментальной ревизии договоренности, которые были достигнуты на встрече лидеров двух стран в Женеве, и Вашингтон будет работать над их реализацией.

«Я думаю, что не произойдет глубокой фундаментальной ревизии пониманий, достигнутых на высшем уровне, и американский аппарат в данном случае будет все же работать на результаты реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — отмети российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не исключает возможности участия США в процессе мирного урегулирования на Украине, однако в этом вопросе все зависит от подхода Вашингтона.