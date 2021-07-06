Москва, , 12:14 — REGNUM Законопроект о создании комплексной информационной системы состояния окружающей среды в России может быть внесен в Госдуму осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов в ходе заседания Президиума законодателей.

«Надеемся, что в ближайшее время он будет согласован с Минэкономразвития и планируем завершить работу в октябре текущего года», — сказал Козлов.

До 2024 года будет создана единая информационная система, которая интегрируется в системы всех участников государственного экологического мониторинга.

Вместе с тем, говоря о датчиках — приборах учета, которые должны сопровождать процесс сбора информации по отрасли, в РСПП пытаются донести до правительства РФ информацию о высокой цене приборов учета выбросов — на 8 тыс. предприятий порядка 300 млрд рублей, отметил министр. Он сообщил, что тема обсуждалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы должны понимать, что нам это нужно, несмотря на то, что это стоит денег. Если мы информацией обладать не будем, мы не сможем реагировать», — сказал Козлов.

Предполагается, что комплексная система состояния окружающей среды будет создана к 2024 году.

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