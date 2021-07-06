Таллин, , 12:13 — REGNUM Делегация Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) находится в Эстонии, где проводит встречи с местными правозащитниками и активистами. Об этом сообщил портал dokole. eu со ссылкой на НКО «Русская школа Эстонии».

Так, 5 июля прошла встреча делегации ЕКРН с представителем НКО на северо-востоке страны Русланом Дышкантом. На встрече были обсуждены вопросы ликвидации русского образования в Эстонии к 2035 году. Также был затронут вопрос закрытия русской школы в городе Калласте, планы по закрытию русской школы в Кивиыли, эстонизация гимназической ступени в Ида-Вирумаа (северо-восточный регион страны).

По итогам визита будет составлен отчет, который ляжет в основу доклада ЕКРН о состоянии дел с правами различных меньшинств в Эстонии.

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью — это орган по мониторингу прав человека, который специализируется на вопросах, касающихся борьбы с расизмом, дискриминацией (по признаку «расы», этнического/национального происхождения, цвета кожи, гражданства, религии, языка и так далее), ксенофобией и нетерпимостью в Европе.

ЕКРН создана по решению саммита глав стран-членов Совета Европы (СЕ). Комиссия состоит из экспертов: по одному от каждой страны-участницы СЕ.