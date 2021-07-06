Рига, , 12:11 — REGNUM Ситуация на латвийско-белорусской границе спокойная, зафиксированы лишь три инцидента, задержаны два нарушителя. Об этом начальник Государственной пограничной охраны республики Гунтис Пуятс заявил в интервью местному радио Latvijas Radio.

Он добавил, что в случае усиления напряженности планирует обратиться в министерство обороны за помощью. Пуятс сообщил, что на усиленную охрану границы с Белоруссией Латвия перешла в середине мая нынешнего года.

При этом усиление режима пограничного контроля возможно и на границе с Литвой. «Мы — соседняя с Литвой страна, в любой момент ситуация может стать очень напряженной», — заявил Пуятс.

По его словам, пограничники разработали план действий на случай, если существенно возрастет число нарушителей. Если ситуация ухудшится, не исключается объявление чрезвычайной ситуации. При этом Пуятс признал, что латвийская граница оборудована хуже литовской.

В отличие от Латвии, Литва испытывает в последнее время настоящее давление со стороны нелегальных эмигрантов из азиатских стран. Из Белоруссии в Литву за последний месяц прибыло более 550 человек — в семь раз больше, чем за весь 220 год.

В этой связи Литва усилила контроль на границе и приняла план действий на случай, если поток мигрантов возрастет. Литва также обратилась за помощью к руководству Евросоюза и соседним странам-членам ЕС.