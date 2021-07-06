Минск, , 12:11 — REGNUM История с посадкой в Минске самолета компании Ryanair — лишь формальный повод для санкций, применение которых для давления на суверенное государство — это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Об этом 6 июля на совещании о противодействии международным санкциям заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Как мы с вами и договаривались, сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, тот прирост нашей экономики, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война», — сказал Лукашенко на совещании.

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По мнению Лукашенко санкции «к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют». Он подчеркнул: «По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство — это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера».

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«То, что очередной пакет санкций в отношении Белоруссии был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что «демократичной» и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Все понятно: они начали новый поход на Восток, — поведал Лукашенко. — Не надо много доказательств для этого. Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции — против Российской Федерации».

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