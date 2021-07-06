Москва, , 12:18 — REGNUM Провокаторы получат по носу за инциденты в Чёрном море, подобные ситуации с британским эсминцем Defender. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат», — сказал Рябков.

По словам замминистра, подобные инциденты могут повысить риск конфликтов, и Чёрное море — не место для такого рода «игр».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что британский эсминец Defender совершил провокацию, когда вошёл в территориальные воды России около полуострова Крым. Позднее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что США также готовят провокации у берегов РФ.

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