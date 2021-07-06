Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Две столицы России, Москва и Санкт-Петербург, вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье, где заняли, соответственно, седьмое и восьмое места. Об этом 6 июля сообщает издание РБК со ссылкой на рейтинг Global Residential Cities Index от Knight Frank.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Жилые дома в Санкт-Петербурге

В рейтинг Knight Frank вошли 150 городов со всего мира. Средняя стоимость 1 кв. метра в столице России по итогам первого квартала 2021 года выросла к аналогичному периоду 2020 года на 22,4%, до 209,96 тыс. рублей, а в Северной столице цены на жилье выросли на 22,1%, до 164 тыс. рублей за 1 кв. м.

Первое место в рейтинге занимает турецкий город Измир, где жилье подорожало на 33,9%, на второй позиции — Анкара с ростом в 30,3%, на третьем месте — новозеландский Веллингтон с 30,1%. Четвертое место занимает Стамбул (28,8%), замыкает первую пятерку Сеул (26,1%).

«В среднем годовой рост цен в 150 анализируемых городах составил 7,4%. Жилье подорожало в 128 городах, в 43 из них — более чем на 10%», — говорится в сообщении.