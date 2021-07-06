Москва, , 12:02 — REGNUM Глава Минприроды Александр Козлов предлагает дать Росгидромету полномочие вести мониторинг состояния вечной мерзлоты, что особенно актуально для Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Мы посчитали примерный ущерб, который может составить для нашей страны, если не мониторить и вовремя не реагировать (на таяние вечной мерзлоты) это до 50 трлн рублей, который Арктике может быть нанесен», — привел аргумент глава министерства в ходе заседания Президиума законодателей.

В случае поддержки законопроекта Госдумой и Совфедом Росгидромет сможет «без госзадания получать и юридические выполнять эти работы».

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