Берлин, 6 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Германское тюнинг-ателье Novitec представило модернизированную версию Ferrari F8 Tributo. Об этом сообщается на сайте компании.

Novitec Ferrari F8 Tributo N-Largo

Тюнеры создали для суперкара широкофюзеляжный обвес, который увеличил ширину модели на 12,7 см. Называется обвес N-Largo. Он создан немецким дизайнером Витторио Стросеком. Состоит обвес из модернизированного переднего и заднего бамперов, нового «ковша» на капоте и тонкого спойлера с утиным хвостом для дополнительной прижимной силы.

Стоит отметить, что Ferrari F8 Tributo оснащается восьмицилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 3,9 л и мощностью 710 л. с. Это позволяет модели с места до 100 км/ч разгоняться всего за 2,9 с.

В компании Novitec модернизировали мотор, добавив ему 108 л. с. мощности. Таким образом, «сотни» Ferrari F8 Tributo достигает теперь за 2,6 с. При этом его максимальная скорость равна 340 км/ч.

Кроме того, тюнеры снабдили итальянский спорткар понижающими пружинами, благодаря которым машина стала ниже на 35 мм при нормальной высоте дорожного просвета. При этом существует возможность поднять модель на 40 мм, чтобы преодолеть лежачих полицейских и бордюры.

Всего компания планирует выпустить 15 экземпляров модернизированных Ferrari F8 Tributo.

Ранее компания Ferrari представила новый гибридный суперкар Ferrari V6.

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