Гонконг, Китай, , 11:59 — REGNUM Полиция Гонконга задержала 6 июля девятерых человек по подозрению в подготовке теракта, сообщает Associated Press.

Среди задержанных предполагаемых девятерых террористов шестеро учеников старших классов школы. Они пытались изготовить взрывное устройство на основе пероксида ацетона в домашней лаборатории.

По данным полиции, они намеревались заложить взрывные устройства в судах, тоннелях, на железных дорогах, а также установить их в мусорных урнах для «нанесения максимального ущерба обществу».

По словам старшего суперинтенданта Департамента национальной безопасности полиции Гонконга Ли Квай-ва, среди девяти арестованных пять мужчин и четыре женщины в возрасте от 15 до 39 лет.

Власти заявили, что они конфисковали оборудование и сырье, использованные для изготовления взрывных устройств. Они также нашли руководства по эксплуатации и около 80 тыс. гонконгских долларов наличными. Полиция также заморозила около 600 тыс. гонконгских долларов активов, которые, по их словам, могут быть связаны с заговором. По заявлению властей, группа планировала навсегда покинуть Гонконг и планировала провести диверсию в Гонконге, прежде чем покинуть город.