Уфа, , 11:58 — REGNUM Предложение премьер-министра Башкирии Андрея Назарова ввести в состав республиканского правительства крупных налогоплательщиков — это «попытка усилить синергию с крупным бизнесом». Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

«Промышленные гиганты Башкирии («Башнефть», «БСК», «Газпром нефтехим Салават») — крайне важный актив для республиканских властей и экономики Башкортостана. Про историю с «БСК» и Куштау знает вся страны. К сожалению, далеко не всегда хорошо складываются отношения и с «Башнефтью». Периодически возникают противоречия в реализации социальной и дивидендной политики. Для республики это предприятие крайне важно, и руководство Башкирии хочет сохранить свою долю.

Нынешнее предложение Назарова — это попытка усилить синергию с крупным бизнесом. На мой взгляд, именно в этом контексте следует воспринимать предложение республиканских властей о вводе представителей этих крупных кампаний в состав правительства. Это попытка договориться о расширении участия промышленников и их ответственности за происходящие в республике процессы.

Дмитрий Михайличенко При этом лоббисты от крупных промышленных корпораций или фактические представители этих структур так или иначе есть во многих органах региональной власти, однако тут башкирские власти предлагают сделать этот процесс открытым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля на оперативном заседании в правительстве Башкирии премьер-министр Андрей Назаров предложил добавить в состав правительства республики представителей крупных налогоплательщиков. Свое предложение он аргументировал тем, что необходимо улучшить ряд показателей в промышленности, «оставаться в повестке промышленной политики».

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