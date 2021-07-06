Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут вакцинироваться от коронавируса в Цирке на Фонтанке и получить билет на цирковое шоу. Об этом 6 июля сообщили в официальной группе этого учреждения культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Цирк на Фонтанке

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Большой Санкт-Петербургский государственный цирк присоединился к Всероссийской программе вакцинации населения от COVID-19. С 12:00 до 14:00 мск 6 и 7 июля на территории цирка будет работать выездной пункт вакцинации.

«Все, кто сделают первый компонент вакцины на площадке Цирка — получат сертификат, который можно будет сразу обменять в кассе на бесплатный билет на представление «Итальянского Цирка TOGNI», —говорится в сообщении.

Чтобы вакцинироваться в этом мобильном пункте, горожанам необходимо предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Сделать прививку и принять участие в акции можно до 1 сентября 2021 года.

Напомним, за 5 июля в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений. Таким образом, в городе теперь работают 139 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций: 112 городских, шесть федеральных и 21 частный. Кроме того, работают 27 мобильных пунктов вакцинации.