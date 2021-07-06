Киев, , 11:51 — REGNUM Украина является «колыбелью фашизма» в Европе. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 6 июля в своём телеграм-канале.

Так парламентарий отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который в интервью назвал президента Украины Владимира Зеленского «первым президентом национал-патриотом».

«Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!» — подчеркнул Кива.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Великобритания является главным стратегическим партнёром Украины.

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