Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Гособвинение запросило 14 лет колонии строгого режима для генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Об этом заявил на заседании Октябрьского районного суда прокурор Егор Устьянцев.

Также с Кызласова рассчитывают взыскать 26 млн рублей штрафа. Экс-руководителя «Титановой долины» обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Предполагаемому пособнику Кызласова, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову грозит 11 лет колонии и штраф в 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший гендиректор «Титановой долины» частично признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава «Титановой долины» частично признал вину по делу о коррупции