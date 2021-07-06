Буй, Костромская область, 6 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В городе Буй Костромской области с сентября 2021 года заработает второй центр цифрового образования для школьников «IT-куб». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Официальная группа «IT-куб — Переславль» ВКонтакте Занятие в центре

Центр создаётся на базе школы № 13. Занятия в нём смогут посещать до 400 детей, проходящих обучение с 5 по 11 классы школы. Занятия для родителей ребят бесплатны. Попасть в «IT-куб» могут школьники из любого образовательного учреждения города.

Школьники смогут получить навыки по семи направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, основы алгоритмики и логики. Программа построена таким образом, что пройдя годовое обучение по одному из направлений ребёнок может продолжить получать знания по этой теме или выбрать другой курс.

«В центрах ребята будут изучать самые востребованные языки программирования, работать на самом современном цифровом оборудовании, с самым передовым программным обеспечением и будут получать предпрофессиональную подготовку, чтобы потом их подхватывали средние профессиональные образовательные организации или вузы. Все это позволит школьникам более осознано подойти к выбору будущей профессии, а региону создать качественную систему подготовки по IT-специальностям», — сказал директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Как ранее писало ИА REGNUM, первый центр цифрового образования для школьников готовится к открытию на базе гимназии № 33 в Костроме. В составе «IT-куба» будут шесть учебных аудиторий, конференц-зал, зона для коллективной работы и шахматная гостиная. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование». Приём заявлений на образовательные программы уже открыт.