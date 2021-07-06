В Костромской области открывается ещё один центр цифрового образования
Буй, Костромская область, 6 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В городе Буй Костромской области с сентября 2021 года заработает второй центр цифрового образования для школьников «IT-куб». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Центр создаётся на базе школы № 13. Занятия в нём смогут посещать до 400 детей, проходящих обучение с 5 по 11 классы школы. Занятия для родителей ребят бесплатны. Попасть в «IT-куб» могут школьники из любого образовательного учреждения города.
Школьники смогут получить навыки по семи направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, основы алгоритмики и логики. Программа построена таким образом, что пройдя годовое обучение по одному из направлений ребёнок может продолжить получать знания по этой теме или выбрать другой курс.
Как ранее писало ИА REGNUM, первый центр цифрового образования для школьников готовится к открытию на базе гимназии № 33 в Костроме. В составе «IT-куба» будут шесть учебных аудиторий, конференц-зал, зона для коллективной работы и шахматная гостиная. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование». Приём заявлений на образовательные программы уже открыт.