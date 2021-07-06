Москва, , 11:45 — REGNUM В Российском законодательстве может появиться понятие «экологическое происшествие», передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Предлагаю ввести в правовое поле понятие «экологическое происшествие» как событие, которое не содержит первичных признаков правонарушения или преступления, для оценки которого требуется проведение совокупности научных, экспертных оценок и экспертиз», — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания Президиума законодателей.

По мысли парламентария, экологическое происшествие будет незамедлительно отражаться в создаваемой электронной системе и являться предметом рассмотрения постоянно действующей межведомственной комиссии для оперативного подключения и скоординированного взаимодействия всех уполномоченных контрольно-надзорных органов.

Предполагается также разработать единый регламент действий должностных лиц при возникновении экологического происшествия, автоматически запускать оценку события, чтобы выйти на правильную научную и правовую оценку.

В ходе дискуссия вице-премьер Виктория Абрамченко предложение Яровой поддержала.